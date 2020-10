Gimbe: “Ascesa vertiginosa, governo cambi strategia o sarà lockdown” (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – L’errore che il governo sta facendo è quello di “inseguire i numeri del giorno con uno stillicidio di DpcmPCM che, settimana dopo settimana, impongono la continua necessità di riorganizzarsi su vari fronti”. Questo “spingerà inevitabilmente il Paese proprio verso quel nuovo lockdown che nessuno vuole e che non possiamo permetterci”. Lo afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), che si occupa di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche.“MISURE TROPPO DEBOLI PER FERMARE ASCESA VERTIGINOSA” Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – L’errore che il governo sta facendo è quello di “inseguire i numeri del giorno con uno stillicidio di DpcmPCM che, settimana dopo settimana, impongono la continua necessità di riorganizzarsi su vari fronti”. Questo “spingerà inevitabilmente il Paese proprio verso quel nuovo lockdown che nessuno vuole e che non possiamo permetterci”. Lo afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), che si occupa di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche.“MISURE TROPPO DEBOLI PER FERMARE ASCESA VERTIGINOSA”

