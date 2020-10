Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme: l’occasione è speciale (Di martedì 20 ottobre 2020) Le circostanze sono più forti a volte della volontà stessa si potrebbe dire. Così Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si trovano fianco fianco alla comunione del figlio Andrea. L’occasione è speciale e oltre ad aver permesso ai due ex di trovarsi di nuovo l’uno al fianco dell’altro ha fatto sì che i due vivessero insieme un momento particolarmente felice della vita del figlio. La prima comunione di Andrea riunisce la famiglia Una festa bellissima e di certo non si può dire che parte della bellezza non sia dovuta al rinnovato “ritratto di famiglia”. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, una delle coppie del mondo della musica che più di tutte ha ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Le circostanze sono più forti a volte della volontà stessa si potrebbe dire. CosìD’Alessio esi trovano fianco fianco alla comunione del figlio Andrea. L’occasione èe oltre ad aver permesso ai due ex di trovarsi dil’uno al fianco dell’altro ha fatto sì che i due vivesseroun momento particolarmente felice della vita del figlio. La prima comunione di Andrea riunisce la famiglia Una festa bellissima e di certo non si può dire che parte della bellezza non sia dovuta al rinnovato “ritratto di famiglia”.D’Alessio e, una delle coppie del mondo della musica che più di tutte ha ...

