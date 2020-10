Giffoni Valle Piana, completati i lavori della strada per Terravecchia (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – Sono stati completati i lavori di adeguamento e miglioramento della strada Provinciale 368 che collega Giffoni Valle Piana con il Borgo Medievale di Terravecchia. Gli interventi, effettuati dalla Provincia di Salerno, hanno consentito un rinforzo della sede stradale, con successivo rifacimento e consolidamento della pavimentazione, diventata sconnessa e pericolosa a causa delle intemperie. Inoltre si è proceduto alla manutenzione e alla pulizia delle cunette laterali, fondamentali per raccogliere le acque piovane senza pericoli per i cittadini. “Dopo decenni, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono statidi adeguamento e miglioramentoProvinciale 368 che collegacon il Borgo Medievale di. Gli interventi, effettuati dalla Provincia di Salerno, hanno consentito un rinforzosedele, con successivo rifacimento e consolidamentopavimentazione, diventata sconnessa e pericolosa a causa delle intemperie. Inoltre si è proceduto alla manutenzione e alla pulizia delle cunette laterali, fondamentali per raccogliere le acque piovane senza pericoli per i cittadini. “Dopo decenni, è stato ...

