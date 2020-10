Gianni Morandi «sfida» Ronaldo su Instagram

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tra i tanti personaggi famosi contagiati dal Coronavirus, Cristiano Ronaldo sta facendo discutere: perché grazie a un volo privato è riuscito a tornare in Italia dal Portogallo, dove ha scoperto di essere positivo al tampone e dove per questo – se non avesse avuto questa lussuosa alternativa di viaggio – avrebbe dovuto trascorrere l’isolamento, e perché la sua quarantena è decisamente rilassante. L’attaccante della Juventus, infatti, per fortuna non ha sintomi, e poi nella sua enorme villa di Torino ha tutto per godersi il tempo libero, come fosse in vacanza.