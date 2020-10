Gianni Dei | morto l’attore e cantante Mara Venier in lutto | «Come farò senza di te?»

Gianni Dei, morto l’attore e cantante. Mara Venier in lutto: «Come farò senza di te?» (Di martedì 20 ottobre 2020) Triste risveglio per Mara Venier che su Instagram annuncia la scomparsa di Gianni Dei, suo grande amico. “Gianni mio Come farò senza di te… Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… Il mio cuore è spezzato” scrive la conduttrice. Nella scorsa puntata di Domenica In, la conduttrice aveva riservato un saluto all’amico, che non stava bene, augurandogli una pronta guarigione. “Proprio ieri lo avevi salutato” osserva con profondo cordoglio qualcuno commentando il post. A poche ore da quel dolce pensiero, la triste notizia che ha gettato Mara nello sconforto. Gianni Dei aveva 80 anni ed era stata un grande attore e cantante italiano. Leggi su attualitavip.myblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Triste risveglio perche su Instagram annuncia la scomparsa diDei, suo grande amico. “miofaròdi te… Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… Il mio cuore è spezzato” scrive la conduttrice. Nella scorsa puntata di Domenica In, la conduttrice aveva riservato un saluto all’amico, che non stava bene, augurandogli una pronta guarigione. “Proprio ieri lo avevi salutato” osserva con profondo cordoglio qualcuno commentando il post. A poche ore da quel dolce pensiero, la triste notizia che ha gettatonello sconforto.Dei aveva 80 anni ed era stata un grande attore eitaliano.

Gianni_Nocera : RT @piersileri: In Italia circa 5 milioni di persone sono affette da #osteoporosi. È possibile prevenire l’insorgere dei sintomi seguendo u… - GiocoNews_it : Lutto nel mondo del #giocopubblico: scompare Gianni Melonari, il cordoglio dei produttori italiani… - Missmon40779078 : #Tina io prima di finire a letto con il mio compagno, l’ho baciato per due mesi, se tu ti concedi subito è un tuo… - ItalyinLatvia : XX Edizione della Settimana della Lingua Italiana nel mondo #Settimanadellalinguaitaliananelmondo. Centinaia di alu… - de_gianni : RT @sonia85979298: @PatriziaRametta @a_meluzzi Siamo il parse dei balocchi!! #Conte chiama #Fedez , noi chiusi in casa e quelli del 41 bis,… -