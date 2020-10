‘Gf Vip 5’, la rivelazione choc di un’ex corteggiatrice: “Andrea Zelletta si era invaghito di me. Fedelissimo a Natalia Paragoni? Chiedeva di vedermi” (Di martedì 20 ottobre 2020) Ieri sera Andrea Zelletta, dopo diverse settimane di lontananza dalla sua Natalia Paragoni, ha avuto finalmente modo di rivedere colei che gli ha letteralmente fatto perdere la testa durante la sua avventura a Uomini e Donne. Un amore forte, il loro, arrivato fino ai telespettatori, che si sono appassionati a questa coppia e che continuano a seguire questa storia anche adesso che lui è all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. La bellissima modella ha rassicurato il fidanzato, suggerendogli di fare sempre ciò in cui crede, di mettercela tutta e di prendere il meglio da questa avventura, senza farsi sconfortare da nulla. Ma è stato Alfonso Signorini a rivelare che nella prossima puntata si sarebbe parlato ancora dell’ex tronista. Il motivo? Un’intervista rilasciata su Di Più da Alice ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 ottobre 2020) Ieri sera Andrea, dopo diverse settimane di lontananza dalla sua, ha avuto finalmente modo di rivedere colei che gli ha letteralmente fatto perdere la testa durante la sua avventura a Uomini e Donne. Un amore forte, il loro, arrivato fino ai telespettatori, che si sono appassionati a questa coppia e che continuano a seguire questa storia anche adesso che lui è all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. La bellissima modella ha rassicurato il fidanzato, suggerendogli di fare sempre ciò in cui crede, di mettercela tutta e di prendere il meglio da questa avventura, senza farsi sconfortare da nulla. Ma è stato Alfonso Signorini a rivelare che nella prossima puntata si sarebbe parlato ancora dell’ex tronista. Il motivo? Un’intervista rilasciata su Di Più da Alice ...

