George Clooney: “Dopo Batman & Robin ho capito che ero responsabile dei film che sceglievo” (Di martedì 20 ottobre 2020) George Clooney conclude in bellezza il BFI London film Festival ripercorrendo la sua carriera e anticipando il suo nuovo lavoro, The Midnight Sky, a dicembre su Netflix. George Clooney interviene al BFI London film Festival in collegamento streaming da Los Angeles. Il divo confessa di rimpiangere le interviste dal vivo e la presenza del pubblico mentre si guarda intorno sconsolato nella sala riunioni in cui si trova definendo "triste" la situazione, ma ritrova il buon umore quando viene invitato a ripercorrere la sua carriera. "Per guadagnarmi da vivere prendevo 3,33 dollari all'ora per tagliare il tabacco" ricorda. "Quando ho lasciato il Kentucky ero certo di una cosa, nella vita non volevo fare il tagliatore di tabacco. Sono fortunato ad avere avuto una carriera a Hollywood come ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020)conclude in bellezza il BFI LondonFestival ripercorrendo la sua carriera e anticipando il suo nuovo lavoro, The Midnight Sky, a dicembre su Netflix.interviene al BFI LondonFestival in collegamento streaming da Los Angeles. Il divo confessa di rimpiangere le interviste dal vivo e la presenza del pubblico mentre si guarda intorno sconsolato nella sala riunioni in cui si trova definendo "triste" la situazione, ma ritrova il buon umore quando viene invitato a ripercorrere la sua carriera. "Per guadagnarmi da vivere prendevo 3,33 dollari all'ora per tagliare il tabacco" ricorda. "Quando ho lasciato il Kentucky ero certo di una cosa, nella vita non volevo fare il tagliatore di tabacco. Sono fortunato ad avere avuto una carriera a Hollywood come ...

Coccovich : È un po' come criticare la Nespresso perché non è in grado di vendere i suoi prodotti e le tocca 'affidarsi' a Geor… - ma_li_cojoni : Mi sto scrivendo con un tipo che mi dice che la Sicilia è un luogo esotico perché è una piccola isola e non ci sono… - ciakmag : #GeorgeClooney doveva avere la parte di #RyanGosling in #TheNotebook! Leggete cosa ha rivelato l'attore ??… - cineblogit : Calico Joe: George Clooney dirigerà un adattamento del racconto di John Grisham - Ash71Pietro : Calico Joe: George Clooney dirigerà un adattamento del racconto di John Grisham -