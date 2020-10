Gentiloni: “La crisi non è alle spalle, la ripresa rallenta. Rischio doppia recessione” (Di martedì 20 ottobre 2020) Paolo Gentiloni è intervenuto durante il 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna a Roma: “La crisi non è alle spalle, la ripresa rallenta. Serve politica di bilancio espansiva, se no il Rischio è una doppia recessione”. Contestualmente al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna in corso a Roma, si è espresso il Commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. … L'articolo Gentiloni: “La crisi non è alle spalle, la ripresa rallenta. Rischio doppia recessione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Paoloè intervenuto durante il 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna a Roma: “Lanon èsp, lanta. Serve politica di bilancio espansiva, se no ilè unarecessione”. Contestualmente al 17esimo Foro di Dialogo Italia-Spagna in corso a Roma, si è espresso il Commissario europeo all’Economia Paolo. … L'articolo: “Lanon èsp, lanta.recessione” proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : Intanto, il nostro amico GENTILONI, oggi ci ricorda che le raccomandazioni UE (condizioni per avere il bellissimo r… - matteosalvinimi : ??????Incredibile ma vero: vogliono tassare la prima casa degli italiani. Lo propone il commissario europeo Gentilo… - matteosalvinimi : Roba da matti. Sull’Imu Gentiloni smentisce Gentiloni: prima teorizza l’Imu sulla prima casa, ora fa retromarcia pe… - lucab962 : @MMHemlock @giuseppe_masala Vogliono la stessa fine per noi. Non solo i teteski, ma i nostri venduti renzi, gentilo… - MariaLu91149151 : RT @FrancescoLollo1: Una crisi economica senza precedenti e cosa propone il Pd? Il ritorno dell’Imu sulla prima casa, come confermato da Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni “La L'UE sostiene il sistema robotizzato di MMI per la microchirurgia Fortune Italia