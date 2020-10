Genova, via al processo per il pestaggio del cronista Origone: imputati 4 poliziotti. Lui: “Non mi sono ferito da solo, chi ha sbagliato paghi” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Come giornalista ho seguito centinaia di manifestazioni e quando mi hanno trascinato a terra a manganellate e preso a calci fino a fratturarmi una costola e spappolarmi una mano ero esattamente nel luogo dove si dovrebbe trovare chi fa il mio lavoro”. Stefano Origone esce dal Palazzo di Giustizia di Genova dove è iniziato oggi il processo per appurare le responsabilità dietro al pestaggio subito un anno e mezzo fa: “Ho perso per sempre la funzionalità di una mano e rischiato che mi andasse molto peggio, ora voglio solo che si faccia giustizia e vengano individuati i responsabili”. Il giornalista di Repubblica era stato accerchiato e picchiato dal VI reparto della squadra mobile della caserma di Bolzaneto il 23 maggio 2019 a Genova. Quel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) “Come giornalista ho seguito centinaia di manifestazioni e quando mi hanno trascinato a terra a manganellate e preso a calci fino a fratturarmi una costola e spappolarmi una mano ero esattamente nel luogo dove si dovrebbe trovare chi fa il mio lavoro”. Stefanoesce dal Palazzo di Giustizia didove è iniziato oggi ilper appurare le responsabilità dietro alsubito un anno e mezzo fa: “Ho perso per sempre la funzionalità di una mano e rischiato che mi andasse molto peggio, ora voglioche si faccia giustizia e vengano individuati i responsabili”. Il giornalista di Repubblica era stato accerchiato e picchiato dal VI reparto della squadra mobile della caserma di Bolzaneto il 23 maggio 2019 a. Quel ...

bilbo2000it : @RobTallei A Genova oggi così: fonti istituzionali via @ASampierdarena - alcinx : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, #Fontana: 'al via la #sperimentazione con i #test rapidi. #Tamponi antigenici con risultato in 15 minuti'. #ANSA… - Agenzia_Ansa : #Scuola, #Fontana: 'al via la #sperimentazione con i #test rapidi. #Tamponi antigenici con risultato in 15 minuti'.… - fontanabuona : Genova, “Festival della Scienza”: la 18^ edizione si potrà seguire via streaming – servizio - lucainge_tweet : Genova, “Festival della Scienza”: la 18^ edizione si potrà seguire via streaming – servizio -