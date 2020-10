Genoa | lo sfogo di Perin | “Siamo stufi di passare per superficiali | adesso abbiamo un obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lodi Mattiaal termine della partita.Serie A, Verona-0-0: Supermansalva i rossoblu, punto prezioso per Maran & CoIl portiere delalla fine del match contro il Verona, parlando del pareggio ottenuto, si è soffermato anche sulle difficoltà vissute dalla sua squadra in queste ultime settimane a causa del Covid-19: "Possiamo dare solo un nome a questo risultato, ovvero squadra.passato davvero un periodo difficile con giocatori che si sono allenati pochissimo, compreso me.deciso di non avere alibi, di essere compatti e cercare di non ripetere la stagione dell'anno scorso. È fondamentale fare punti e da queste partite passa il nostro percorso.vinto la prima partita ...