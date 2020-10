Gender gap, Italia ancora ultima in Europa per divario occupazionale e reddito medio (quello delle donne è solo il 59,5% di quello degli uomini) (Di martedì 20 ottobre 2020) L’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa sul fronte del divario di genere in ambito lavorativo. Nonostante gli sforzi degli ultimi anni per muovere dei passi in avanti, il reddito medio delle donne Italiane resta di gran lunga inferiore rispetto a quello degli uomini e il Gender pay gap è ancora lontano dall’essere colmato. Ecco perché le possibilità rappresentate dal Recovery plan appaiono come «un’occasione da non perdere» per intervenire, con «strumenti importanti» sul problema, a partire dalle leve di base essenziali per offrire pari ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) L’agli ultimi posti insul fronte deldi genere in ambito lavorativo. Nonostante gli sforziultimi anni per muovere dei passi in avanti, ilne resta di gran lunga inferiore rispetto ae ilpay gap èlontano dall’essere colmato. Ecco perché le possibilità rappresentate dal Recovery plan appaiono come «un’occasione da non perdere» per intervenire, con «strumenti importanti» sul problema, a partire dalle leve di base essenziali per offrire pari ...

