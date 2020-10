Gay-Odin, fabbrica ecosostenibile (Di martedì 20 ottobre 2020) di Francesco Bellofatto Da una delle storiche aziende napoletane un messaggio di innovazione e sostenibilità: la fabbrica del Cioccolato Gay-Odin investe in innovazione e tecnologici per la produzione di energia pulita, con i 125 pannelli solari e 2 chiller di raffreddamento che la famiglia Maglietta, dagli anni ’80 al timonedell’azienda, ha deciso di installare sul tetto dell’opificio in via Vetriera: i pannelli SolarEdge, leader globale delle tecnologie smart energy installati in collaborazione con Unica Spa, sono in grado di produrre circa 45000 kwh annui di energia da fonti rinnovabili, che vanno a coprire parte del fabbisogno annuo delle fabbrica. I chiller di raffreddamento a circuito chiuso invece sono efficienti economizzatori d’acqua che consentono di raggiungere un uso consapevole ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) di Francesco Bellofatto Da una delle storiche aziende napoletane un messaggio di innovazione e sostenibilità: ladel Cioccolato Gay-investe in innovazione e tecnologici per la produzione di energia pulita, con i 125 pannelli solari e 2 chiller di raffreddamento che la famiglia Maglietta, dagli anni ’80 al timonedell’azienda, ha deciso di installare sul tetto dell’opificio in via Vetriera: i pannelli SolarEdge, leader globale delle tecnologie smart energy installati in collaborazione con Unica Spa, sono in grado di produrre circa 45000 kwh annui di energia da fonti rinnovabili, che vanno a coprire parte del fabbisogno annuo delle. I chiller di raffreddamento a circuito chiuso invece sono efficienti economizzatori d’acqua che consentono di raggiungere un uso consapevole ...

masnatale : @Alyenante @RobertoRenga Gay odin è la cassazione del cioccolatino. Cosi come, al nord, il torinese peirano..... - ObiettivoN : Il torrone al cioccolato di Gay-Odin :ricette antiche e ingredienti 100% naturali per uno dei prodotti più amati de… - Alyenante : @RobertoRenga Molto forte. Specie se mi portano i cioccolatini di gay odin. - Papaverargemo : @CloudsInClod @eleonmars Ti porterò i cioccolatini di Gay Odin ma per mio sky q avevo bisogno del tecnico per installare decoder -

Ultime Notizie dalla rete : Gay Odin Gay-Odin, fabbrica ecosostenibile - Ildenaro.it Il Denaro Il torrone di Gay-Odin, uno dei prodotti più amati della tradizione campana

Ricette antiche e ingredienti 100% naturali. La storica Fabbrica del Cioccolato, in occasione del giorno di Ognissanti, si appresta a celebrare una delle tradizioni popolari più antiche e sentite di N ...

Ricette antiche e ingredienti 100% naturali. La storica Fabbrica del Cioccolato, in occasione del giorno di Ognissanti, si appresta a celebrare una delle tradizioni popolari più antiche e sentite di N ...