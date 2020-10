Gaviria positivo al Coronavirus, arrivederci Giro d’Italia (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutte notizie per l’UAE Team Emirates: Gaviria positivo al Covid e costretto ad abbandonare il Giro d’Italia. Il ciclista lo aveva contratto anche a marzo Il Coronavirus continua a colpire anche il mondo del ciclismo ed ora è il turno di Gaviria, corridore dell’UAE Team Emirates. Il colombiano aveva già contratto il Covid a marzo ed ora è costretto a ripetere l’isolamento. Lo staff fa sapere che si trova in buone condizioni di salute e che è asintomatico. Tutti i tamponi degli altri ciclisti e degli altri membri della squadra del team hanno dato un esito negativo e potranno proseguire la corsa. positivo anche un rappresentante dello staff del team AG2R-La Mondiale. IL COMUNICATO .@FndoGaviria won’t ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) Brutte notizie per l’UAE Team Emirates:al Covid e costretto ad abbandonare ild’Italia. Il ciclista lo aveva contratto anche a marzo Ilcontinua a colpire anche il mondo del ciclismo ed ora è il turno di, corridore dell’UAE Team Emirates. Il colombiano aveva già contratto il Covid a marzo ed ora è costretto a ripetere l’isolamento. Lo staff fa sapere che si trova in buone condizioni di salute e che è asintomatico. Tutti i tamponi degli altri ciclisti e degli altri membri della squadra del team hanno dato un esito negativo e potranno proseguire la corsa.anche un rappresentante dello staff del team AG2R-La Mondiale. IL COMUNICATO .@Fndowon’t ...

repubblica : Ciclismo, Giro d'Italia: Gaviria positivo al Covid. Il ciclista era risultato contagiato anche a marzo [aggiornamen… - SkySport : Gaviria positivo al coronavirus, Giro d'Italia finito: aveva avuto il Covid anche a marzo - Corriere : Per Fernando Gaviria il Giro è finito: di nuovo positivo al Covid (lo era già stato in marzo) - cgzeta1 : #Gaviria positivo al #covid19 per la seconda volta. Ma questo virus dà immunità o no? Cosa dicono le statistiche? - giornalettismo : Il ciclista colombiano della #UAETeamEmirates, Fernando #Gaviria, costretto ad abbandonare il #Giro2020 dopo la sua… -