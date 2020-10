Gaviria e l' incubo Covid-19 | dopo sette mesi di nuovo positivo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Torna l’coronavirus per Fernando. Il ciclista colombiano è risultato nuovamentea distanza didall’ultima volta. Unica nota positiva è il fatto che oggi, in isolamento, risulti essere asintomatico e sarà costretto “solo” a lasciare il Giro d’Italia, mentre a marzo scorso era stato ricoverato per quattro settimane. La Uae Emirates, squadra di cui fa parte, ha reso noto che lo staff sanitario della squadra “sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento” mentre “tutti gli altri ciclisti e membri dello staff del team hanno ricevuto un esito negativo”.