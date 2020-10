Gasperini:”La Champions per dimenticare Napoli” (Di martedì 20 ottobre 2020) Conferenza short quella di Giampiero Gasperini alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions. In Danimarca, il tecnico si è presentato ai microfoni col chiaro intento di caricare il gruppo. Esame di maturità? Il tecnico, prima di analizzare gli avversari, è tornato sulla pesante sconfitta di sabato a Napoli:”Non siamo riusciti a prepararla bene, è andata così. Qualche giocatore era comprensibilmente in difficoltà. Il Napoli è stato molto bravo. Contro di loro ci sta di poter perdere, ma abbiamo preso qualche gol di troppo, brutto, e questo ha fatto sembrare il risultato peggiore di come è stata effettivamente la partita”. Solo un incidente di percorso dunque. Sensazioni da confermare domani contro l’ostico Midtjylland. Parole al miele quelle di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Conferenza short quella di Giampieroalla vigilia dell’esordio stagionale in. In Danimarca, il tecnico si è presentato ai microfoni col chiaro intento di caricare il gruppo. Esame di maturità? Il tecnico, prima di analizzare gli avversari, è tornato sulla pesante sconfitta di sabato a Napoli:”Non siamo riusciti a prepararla bene, è andata così. Qualche giocatore era comprensibilmente in difficoltà. Il Napoli è stato molto bravo. Contro di loro ci sta di poter perdere, ma abbiamo preso qualche gol di troppo, brutto, e questo ha fatto sembrare il risultato peggiore di come è stata effettivamente la partita”. Solo un incidente di percorso dunque. Sensazioni da confermare domani contro l’ostico Midtjylland. Parole al miele quelle di ...

