Francesco Totti e Ilary Blasi: la sorpresa durante il parto (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo . Già da settembre la bellissima coppia aveva annunciato una gravidanza molto particolare e in questi giorni ci sono state novità circa il lieto evento. Protagonista della storia è la gatta della coppia più bella di Roma – e forse anche d’Italia – Donna Paola. La piccolina infatti era rimasta incinta qualche mese fa e la … Leggi su youmovies (Di martedì 20 ottobre 2020) Questo articolo . Già da settembre la bellissima coppia aveva annunciato una gravidanza molto particolare e in questi giorni ci sono state novità circa il lieto evento. Protagonista della storia è la gatta della coppia più bella di Roma – e forse anche d’Italia – Donna Paola. La piccolina infatti era rimasta incinta qualche mese fa e la …

OfficialASRoma : Ciao Enzo ?? Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma - sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - RiccardoRossi : 'Mi chiamo Francesco @Totti ' Non io, il film! Ecco cosa sentivo di dovervi dire subito dopo averlo visto...… - Nico_Uff_Stampa : RT @RiccardoRossi: 'Mi chiamo Francesco @Totti ' Non io, il film! Ecco cosa sentivo di dovervi dire subito dopo averlo visto... #MiChiamoF… - WordNews_it : «Mi chiamo Francesco Totti». Presentato il docu-film alla 15^ edizione della Festa del Cinema di Roma Dai primi cal… -