“Francesco Oppini terrorizzato”: l’ombra dell’ex Alessia Fabiani dietro la nuova concorrente del GF VIP (Di martedì 20 ottobre 2020) Momenti di puro panico, ieri sera, per Francesco Oppini. Il cronista ha infatti temuto che un’ombra del suo passato potesse fare il suo ingresso nella Casa del GF Vip in qualità di concorrente. Ed in tanti utenti su Twitter hanno prontamente fatto il nome dell’ex fidanzata Alessia Fabiani. Francesco Oppini e il terrore di ritrovare... L'articolo “Francesco Oppini terrorizzato”: l’ombra dell’ex Alessia Fabiani dietro la nuova concorrente del GF VIP proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 ottobre 2020) Momenti di puro panico, ieri sera, per Francesco. Il cronista ha infatti temuto che un’ombra del suo passato potesse fare il suo ingresso nella Casa del GF Vip in qualità di. Ed in tanti utenti su Twitter hanno prontamente fatto il nome dell’ex fidanzata. Francescoe il terrore di ritrovare... L'articolo “Francescoterrorizzato”: l’ombra dell’exladel GF VIP proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

selishardliquor : RT @Heavenisaplace7: Oppini che cerca di buttare merda su Stefania, dicendo che è diversa da fuori e che sta con Tommi per strategia. Stef… - ela88795088 : @_imeli Io rispondo a te , ma in generale si Twitter stanno dando del poco limpido a Francesco, allora scrivo a te… - fabianapirsotto : RT @silv_90: Oppini lo stronzo manipolatore e Tommaso l'angelo puro. Come sempre l'equilibro regna sovrano su questo social. Tutti, compres… - embrassermoncul : RT @stanzablu_: insomma Francesco Oppini in questo gf è un continuo 'sì no sì no sì no sì no' per me, finché non dimostra di essere un comp… - GiorgiaLoren : RT @h_f_sociopath: Senti FRANCESCO OPPINI IO NON VORREI MA DEVO ?????????????????????????????????????????????????????????????? #GFVIP -