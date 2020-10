Francesco Oppini difeso dal papà al GF Vip: “Nessuno l’ha mai raccomandato” (Di martedì 20 ottobre 2020) Francesco Oppini si sta dimostrando una grandissima persona all’interno del Grande Fratello Vip, pronto finalmente a togliersi di dosso la nomina di “figlio di…”. In queste ultime settimane il concorrente della casa si è trovato più volte al centro di discussioni ma anche di scherzi che, hanno poi trovato più volte chiarimenti ma soprattutto scuse. A parlare di Francesco al settimanale Nuovo è stato proprio suo padre Franco Oppini che ha spiegato quanto questa esperienza possa essere importante per scrollarsi addosso la nomina di “figlio di…”. Quali sono state le parole del grande attore? Francesco Oppini difeso dal papà Al settimanale Nuovo il padre del cronista sportivo ha spiegato quanto ... Leggi su giornal (Di martedì 20 ottobre 2020)si sta dimostrando una grandissima persona all’interno del Grande Fratello Vip, pronto finalmente a togliersi di dosso la nomina di “figlio di…”. In queste ultime settimane il concorrente della casa si è trovato più volte al centro di discussioni ma anche di scherzi che, hanno poi trovato più volte chiarimenti ma soprattutto scuse. A parlare dial settimanale Nuovo è stato proprio suo padre Francoche ha spiegato quanto questa esperienza possa essere importante per scrollarsi addosso la nomina di “figlio di…”. Quali sono state le parole del grande attore?dal papà Al settimanale Nuovo il padre del cronista sportivo ha spiegato quanto ...

