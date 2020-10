Formazioni ufficiali Zenit San Pietroburgo-Brugge | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) LediSan-Club, sfida della prima giornata del gruppo F di. I campioni di Russia, sorteggiati in prima fascia ospitano quella che teoricamente dovrebbe essere la squadra materasso del girone, anche se oltre al Borussia Dortmund davanti a tutte, questi due team e la Lazio si giocano il pass per gli ottavi. Di seguito le scelte dei tecnici per il match che inizierà alle ore 18.55 di martedì 20 ottobre.SAN: IN ATTESA CLUB: IN ATTESA