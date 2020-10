Formazioni ufficiali Lipsia-Basaksehir | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ledi, sfida valida per la prima giornata del gruppo H di. I teutonici dopo una grande avventura nella scorsa rassegna continentale, voglio ripetersi in un girone ostico dove Paris Saint-Germain e Manchester United partono con i favori dei pronostici. Di seguito le scelte degli allenatori per gli undici di partenza del match che prenderà il via alle ore 21.00 di martedì 20 ottobre.: IN ATTESA: IN ATTESA