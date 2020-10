Formazioni ufficiali Barcellona-Ferencváros | Champions League 2020 2021

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ledi-Ferencváros, sfida della prima giornata del gruppo G di. Al Camp Nou i blaugrana debuttano contro gli ungheresi, i favori dei pronostici sono naturalmente dalla parte di Messi e compagni che contano di passare agevolmente la fase a gironi. Di seguito le scelte dei due allenatori per il confronto che inizierà alle ore 21.00 di martedì 20 ottobre.: Neto; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Dest; Pjanic, De Jong; Trincao, Coutinho, Fati; Messi. FERENCVAROS: Dibuaz; Botka, Blazic, Kovacevic, Civic; Kharatin, Laidouni; Siger; Zubkov, Tokmac Nguen, Isael.

tuttosport : LIVE #DynamoKiev-#Juve alle 18.55: le formazioni ufficiali ?? - zazoomblog : Formazioni ufficiali Pisa-Monza Serie B 2020-2021 - #Formazioni #ufficiali #Pisa-Monza - clikservernet : Dinamo Kiev-Juventus: le formazioni ufficiali - Noovyis : (Dinamo Kiev-Juventus: le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - UgoBaroni : RT @tuttosport: LIVE #DynamoKiev-#Juve alle 18.55: le formazioni ufficiali ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Goal.com

Entrambe le formazioni sono al secondo posto in classifica con dieci ... I precedenti. Sono otto gli incontri ufficiali della Samb in casa Imolese, sette in campionato e uno nella Coppa Italia. Il ...Le formazioni ufficiali di Ascoli-Reggiana, match della quarta giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Turno infrasettimanale che mette davanti i bianconeri, ultimi con un solo punto conquistato ...