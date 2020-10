FORMAZIONI Lazio Borussia Dortmund | le scelte degli allenatori

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la prima giornata di Champions League 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la prima giornata del gruppo F di Champions League 2020/2021.(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi BVB (3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Witsel, Bellingham, Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland. Allenatore: Lucien Favre. Leggi su Calcionews24.com

La diretta TV di Lazio-Borussia Dortmund, partita valida per la 1ª giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021, sarà trasmessa su SKY sul canale 201. La diretta dall'Olimpico di Roma ...