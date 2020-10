FORMAZIONI Dinamo Kiev Juve | Dybala in panchina | esordio in CL per Chiesa e Kulusevski

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la prima giornata di Champions League 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la prima giornata di Champions League 2020/2021.(4-3-3) – Bushchan; Kedziora, Zabranyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaha, De Pena. Allenatore: LuscescuNTUS (3-4-1-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini;, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey;, Morata. Allenatore: Pirlo Leggi su Calcionews24.com