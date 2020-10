Fontana contro la Rai: «Pensano di affondare il coltello nel ventre, troveranno l’acciaio» (Di martedì 20 ottobre 2020) «Avevo iniziato a girare la Lombardia per presentare il nostro piano di rilancio. E avevo trovato ovunque, anche nelle categorie più colpite dalle difficoltà economiche, una gran voglia di reagire e di ripartire. Di rimettersi in gioco. La cosa mi entusiasmava, avevo il morale a mille. E invece è arrivata questa seconda botta, un’accelerazione fortissima in appena due o tre giorni». Lo dice, intervistato da La Verità, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Fontana: contro di me illazioni inaccettabili E alla domanda: davvero si sarebbe fatto condizionare nientemeno che dalla ‘ndrangheta per le sue scelte sulla Sanità? Una trasmissione Rai lancia questa accusa, secondo le indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi. Fontana risponde: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 ottobre 2020) «Avevo iniziato a girare la Lombardia per presentare il nostro piano di rilancio. E avevo trovato ovunque, anche nelle categorie più colpite dalle difficoltà economiche, una gran voglia di reagire e di ripartire. Di rimettersi in gioco. La cosa mi entusiasmava, avevo il morale a mille. E invece è arrivata questa seconda botta, un’accelerazione fortissima in appena due o tre giorni». Lo dice, intervistato da La Verità, Attilio, presidente della Regione Lombardia.di me illazioni inaccettabili E alla domanda: davvero si sarebbe fatto condizionare nientemeno che dalla ‘ndrangheta per le sue scelte sulla Sanità? Una trasmissione Rai lancia questa accusa, secondo le indiscrezioni già circolate nei giorni scorsi.risponde: ...

