Fondo Garanzia, ABI: finanziamenti superano 93 miliardi (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – L‘ABI comunica che ieri, 19 ottobre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 93 miliardi di euro, per un milione 176 mila domande, di cui 945 mila fino a 30 mila euro, per oltre 18,5 miliardi di euro. Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – L‘ABI comunica che ieri, 19 ottobre, irichiesti dalle banche aldihanno superato i 93di euro, per un milione 176 mila domande, di cui 945 mila fino a 30 mila euro, per oltre 18,5di euro.

Ieri, 19 ottobre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 93 miliardi di Euro, per un milione 176 mila domande, di cui 945 mila fino a 30 mila Euro, per oltre 18,5 ...

Obiettivo della convenzione, sostenuta anche da un fondo di garanzia costituito con risorse dell'associazione Ricrediti di Parma a cui ha contribuito l'associazione Parma per ...

