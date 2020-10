Foggia, Marchionni: “E’ una grande occasione, voglio stupire. Palermo? C’è qualcosa che non va…” (Di martedì 20 ottobre 2020) "È una grande occasione, voglio fare bene. Ci tengo".Lo ha detto Marco Marchionni, intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Diversi sono stati i temi trattati dal nuovo tecnico del Foggia, che nella giornata di giovedì affronterà l'Avellino di Piero Braglia: dal momento della sua squadra, reduce da due sconfitte di fila maturate contro Bisceglie e Catanzaro, alle prestazioni offerte fin qui dal Palermo di Roberto Boscaglia. Ma non solo..."C'è stata la possibilità, ci siamo trovati e sono entusiasta. Il Foggia non ha iniziato benissimo? Si può fare di meglio. Siamo in una fase dove paghiamo piccoli errori evitabili. Prendiamo troppi gol e da due partite finiamo in dieci contro undici. Non ce lo possiamo permettere. Come ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) "È unafare bene. Ci tengo".Lo ha detto Marco, intervistato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb'. Diversi sono stati i temi trattati dal nuovo tecnico del, che nella giornata di giovedì affronterà l'Avellino di Piero Braglia: dal momento della sua squadra, reduce da due sconfitte di fila maturate contro Bisceglie e Catanzaro, alle prestazioni offerte fin qui daldi Roberto Boscaglia. Ma non solo..."C'è stata la possibilità, ci siamo trovati e sono entusiasta. Ilnon ha iniziato benissimo? Si può fare di meglio. Siamo in una fase dove paghiamo piccoli errori evitabili. Prendiamo troppi gol e da due partite finiamo in dieci contro undici. Non ce lo possiamo permettere. Come ...

WiAnselmo : #Foggia, Marchionni: 'E' una grande occasione, voglio stupire. #Palermo? C'è qualcosa che non va...'… - Mediagol : #Foggia, Marchionni: 'E' una grande occasione, voglio stupire. #Palermo? C'è qualcosa che non va...'… - alaimotmw : #Marchionni e la nuova carriera da allenatore. L’ex centrocampista a @TuttoMercatoWeb: “#Foggia grande occasione, v… - NotiziarioC : Foggia, mister Marchionni: «Troppi rossi, dobbiamo darci una calmata» - newslagoleadait : #CatanzaroCalcioFoggia 2-1, le parole di Mister Marco #Marchionni al termine della partita: 'Peccato per il risulta… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Marchionni Foggia, Marchionni: “E’ una grande occasione, voglio stupire. Palermo? C’è qualcosa che non va…” Mediagol.it Verso Catanzaro-Foggia: i precedenti

Al “Ceravolo”, nei 29 match giocati sin qui, il Catanzaro ha vinto 15 volte, pareggiato e perso 7. Il 5 aprile 2017 fu Di Piazza (che vestiva la casacca dei satanelli) ad entrare dalla panchina e a ca ...

Marchionni pre-Catanzaro: “Voglio un Foggia propositivo”

Ecco le parole di mister Marchionni espresse nella conferenza stampa prima della trasferta di Catanzaro. “Non si deciderà nulla all’inizio. La maggior parte delle squadre sono più avanti di noi, ma no ...

Al “Ceravolo”, nei 29 match giocati sin qui, il Catanzaro ha vinto 15 volte, pareggiato e perso 7. Il 5 aprile 2017 fu Di Piazza (che vestiva la casacca dei satanelli) ad entrare dalla panchina e a ca ...Ecco le parole di mister Marchionni espresse nella conferenza stampa prima della trasferta di Catanzaro. “Non si deciderà nulla all’inizio. La maggior parte delle squadre sono più avanti di noi, ma no ...