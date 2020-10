Fisco | Patuanelli | ' proroga superbonus con risorse Recovery Fund'

(Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - ''Oggi c'è un dibattito in parte surreale sulla stampa perché pare che sia stato bloccato il. Ilnon c'è nella legge di bilancio perché parla di quello che avverrà nel 2021 e ilè già esistente. Con ledelpuntiamo ad unaimportante dello strumento''. Lo sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Stefano, in occasione dell'assemblea dell'Ance.

Il Tempo

Con le risorse del Recovery Fund puntiamo ad una proroga importante dello strumento”. Lo sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in occasione dell’assemblea dell’Ance.Il ministro Patuanelli mi ha detto che sarebbe stata inserita e io ... Carlo Bonomi: «Un grande patto per l’Italia che passa dall’Europa» Altro affondo sul fisco, che non può essere solo la revisione ...