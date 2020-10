Fiorentina: Sarri o Spalletti per il dopo Iachini? (Di martedì 20 ottobre 2020) Maurizio Sarri e Luciano Spalletti stanno per rientrare nel giro. Entrambi sembrano legati a doppio filo al destino del tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, finito sulla graticola per il deludente avvio di campionato (4 punti in 4 partite) che non è stato affatto gradito dalla dirigenza viola che starebbe pensando ad un avvicendamento in panchina. Chi potrebbe essere il sostituto di Iachini? Maurizio Sarri, come noto da giorni, sta trattando la rescissione del contratto che lo lega alla Juventus fino a giugno del 2022. Il nodo ruota intorno ai 5, 4 milioni che restano per questa stagione, più i 2,5 milioni della prossima, oltre alla penale che i bianconeri devono versare per il mancato rispetto della terza stagione. Maurizio Sarri rescinde ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Maurizioe Lucianostanno per rientrare nel giro. Entrambi sembrano legati a doppio filo al destino del tecnico della, Beppe, finito sulla graticola per il deludente avvio di campionato (4 punti in 4 partite) che non è stato affatto gradito dalla dirigenza viola che starebbe pensando ad un avvicendamento in panchina. Chi potrebbe essere il sostituto di? Maurizio, come noto da giorni, sta trattando la rescissione del contratto che lo lega alla Juventus fino a giugno del 2022. Il nodo ruota intorno ai 5, 4 milioni che restano per questa stagione, più i 2,5 milioni della prossima, oltre alla penale che i bianconeri devono versare per il mancato rispetto della terza stagione. Mauriziorescinde ...

