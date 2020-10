Fine della professione della mantenuta. Adesso i milionari chiedono il rimborso (Di martedì 20 ottobre 2020) Valeria Braghieri Un magnate iraniano dal giudice per riavere i soldi "investiti" nella relazione con la show girl Croce: "Lei mi ha raggirato" E quindi, tutto gratis? Ma è folle. È come restituire la carta di un Big Mac dopo aver divorato il panino e pretendere indietro 4,50 euro dal cassiere con la visierina gialla e rossa, avvolto in una nuvola di fritto. Se non hai i soldi, non compri. Vale per i metalmeccanici in fila da McDonald's e vale per i milionari davanti alle sventole. Dal «Mee too» al «Mi trop» che sta per «ti ho dato troppo», Adesso me lo restituisci. Roba da pazzi. Sono piccoli, pelati, sentimentalmente spaiati ma rivestiti di dobloni e si «fidanzano» con modelle o showgirl ventenni, alte, bionde, statuarie. Quale sarà mai il collante del rapporto, l'amore? ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Valeria Braghieri Un magnate iraniano dal giudice per riavere i soldi "investiti" nella relazione con la show girl Croce: "Lei mi ha raggirato" E quindi, tutto gratis? Ma è folle. È come restituire la carta di un Big Mac dopo aver divorato il panino e pretendere indietro 4,50 euro dal cassiere con la visierina gialla e rossa, avvolto in una nuvola di fritto. Se non hai i soldi, non compri. Vale per i metalmeccanici in fila da McDonald's e vale per idavanti alle sventole. Dal «Mee too» al «Mi trop» che sta per «ti ho dato troppo»,me lo restituisci. Roba da pazzi. Sono piccoli, pelati, sentimentalmente spaiati ma rivestiti di dobloni e si «fidanzano» con modelle o showgirl ventenni, alte, bionde, statuarie. Quale sarà mai il collante del rapporto, l'amore? ...

