Ferragni e Fedez, il messaggio: "Il destino dell'Italia è nelle mani di ognuno di noi" (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la telefonata di Giuseppe Conte e l'appello di Fedez anche Chiara Ferragni ha esortato i suoi fan a indossare la mascherina. Chiara Ferragni, l’appello dopo la telefonata di Conte: “La mascherina fa la differenza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la telefonata di Giuseppe Conte e l'appello dianche Chiaraha esortato i suoi fan a indossare la mascherina. Chiara, l’appello dopo la telefonata di Conte: “La mascherina fa la differenza” su Notizie.it.

HuffPostItalia : Conte chiama Ferragni e Fedez: 'Aiutatemi a dire ai ragazzi che devono usare la mascherina' - lauraboldrini : Bene #Fedez e #Ferragni che invitano i giovani a indossare la mascherina. Dobbiamo tutte e tutti impegnarci a com… - AMorelliMilano : Dopo Rocco Casalino, arrivano Chiara Ferragni e Fedez: ieri sera #Conte ha chiesto loro aiuto ?????#fedez #Ferragni… - nagia59 : RT @ercivettone1: Veramente non capisco cosa ci sia di male nell'utilizzare un veicolo come #Ferragni e #Fedez per passare un messaggio che… - CSclerato : RT @simonamelani: Invece di rompere i coglioni perché Conte ha chiamato Fedez e Ferragni per promuovere l'uso delle mascherine perché non v… -