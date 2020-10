Fermato senza mascherina sputa agli agenti: arrestato (Di martedì 20 ottobre 2020) L’assurda vicenda arriva dalla Spagna, dove un ragazzo inizialmente Fermato dagli agenti perchè sprovvisto di mascherina ha sputato verso i poliziotti, per poi essere arrestato. Auto polizia spagnola (Leggo)L’episodio ha avut luogo in Galizia, dove il ragazzo, sprovvisto di mascherina è stato Fermato a una volante della polizia intervenuta in seguito alla segnalazione del proprietario del bar dove il ragazzo era entrato. L’uomo in un primo momento ha iniziato a far valere le proprie ragioni, tentato insomma, facendo riferimento alle solite cose che in genere chi non vuole indossare la mascherina dice. Poi dalle parole è passato agli insulti, e già li la sua situazione stava ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) L’assurda vicenda arriva dalla Spagna, dove un ragazzo inizialmenteperchè sprovvisto dihato verso i poliziotti, per poi essere. Auto polizia spagnola (Leggo)L’episodio ha avut luogo in Galizia, dove il ragazzo, sprovvisto diè statoa una volante della polizia intervenuta in seguito alla segnalazione del proprietario del bar dove il ragazzo era entrato. L’uomo in un primo momento ha iniziato a far valere le proprie ragioni, tentato insomma, facendo riferimento alle solite cose che in genere chi non vuole indossare ladice. Poi dalle parole è passatoinsulti, e già li la sua situazione stava ...

Tg3web : Enrico Montesano è stato fermato dalla Polizia senza mascherina in strada. Sulla scelta del comico, che nei giorni… - fanpage : #Montesano in piazza con Salvini senza mascherina, fermato dalla polizia - Agenzia_Dire : Enrico #Montesano fermato dalla Polizia senza mascherina: urla contro gli agenti. - franco_dimuro : RT @petergomezblog: Palermo, a processo per falso la deputata renziana Giusy Occhionero: consentì ad Antonello Nicosia, poi fermato per maf… - alexandercaper1 : RT @petergomezblog: Palermo, a processo per falso la deputata renziana Giusy Occhionero: consentì ad Antonello Nicosia, poi fermato per maf… -

Ultime Notizie dalla rete : Fermato senza Viene fermato senza mascherina e sputa agli agenti: arrestato Notizie.it Precari della sanità in protesta, “Positivi al Covid ma senza tutele”

Secondo i sindacati, "il personale a partita iva che risulta positivo viene allontanato e rimane in isolamento senza tutele" L'articolo Precari della sanità in protesta, “Positivi al Covid ma senza tu ...

Il coprifuoco in Lombardia

Buongiorno. L’Italia prova a gestire l’epidemia con le chiusure parziali per macro-aree, più rigide rispetto a ...

Secondo i sindacati, "il personale a partita iva che risulta positivo viene allontanato e rimane in isolamento senza tutele" L'articolo Precari della sanità in protesta, “Positivi al Covid ma senza tu ...Buongiorno. L’Italia prova a gestire l’epidemia con le chiusure parziali per macro-aree, più rigide rispetto a ...