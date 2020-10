Fedez e Chiara Ferragni, la telefonata di Conte. «Ha chiesto aiuto a me e a mia moglie». Ecco di cosa si tratta (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara Ferragni per evitare misure più restrittive nel corso della pandemia. Dopo la diretta di ieri sera il premier si è rivolto ai due influencer, che si sono dall’inizio della pandemia prodigati a dare un supporto alla lotta contro il covid, chiedendo di aiutare a sensibilizzare i più giovani all’uso della mascherina e ad adottare le regole di prevenzione consigliate dagli esperti. A metterci la faccia è Fedez nelle sue Instagram stories che spiega: «Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata: siamo stati messi in contatto col Presidente del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Presidente del Consigliochiedee aper evitare misure più restrittive nel corso della pandemia. Dopo la diretta di ieri sera il premier si è rivolto ai due influencer, che si sono dall’inizio della pandemia prodigati a dare un supporto alla lotta contro il covid, chiedendo di aiutare a sensibilizzare i più giovani all’uso della mascherina e ad adottare le regole di prevenzione consigliate dagli esperti. A metterci la faccia ènelle sue Instagram stories che spiega: «Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto unamolto inaspettata: siamo stati messi in contatto col Presidente del ...

