Federica Pellegrini: “Io sto molto meglio ma ora sono preoccupata per mia madre, ha tutti i sintomi del covid” (Di martedì 20 ottobre 2020) Continua il racconto di Federica Pellegrini sui social: la campionessa ha il covid-19 e parlarne con i suoi follower è stata fin da subito la sua scelta. Per tranquillizzarli e avere conforto: “Io mi sono svegliata bene, niente febbre, avevo voglia di alzarmi dal letto, ho fatto dei lavori qui a casa, febbre niente, gusto e olfatto non li ho ripresi ma mi hanno detto che ci vorrà tanto tempo. Ieri ho fatto una ecografia ai polmoni e sono ok. Devo dire che era la cosa che mi preoccupava di più e mi sento rincuorata”. Ma la preoccupazione dell’olimpionica è ora un’altra: “Bad news purtroppo: mia mamma ha i sintomi del covid, domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso”, racconta oggi Federica, impaurita ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Continua il racconto disui social: la campionessa ha il covid-19 e parlarne con i suoi follower è stata fin da subito la sua scelta. Per tranquillizzarli e avere conforto: “Io misvegliata bene, niente febbre, avevo voglia di alzarmi dal letto, ho fatto dei lavori qui a casa, febbre niente, gusto e olfatto non li ho ripresi ma mi hanno detto che ci vorrà tanto tempo. Ieri ho fatto una ecografia ai polmoni eok. Devo dire che era la cosa che mi preoccupava di più e mi sento rincuorata”. Ma la preoccupazione dell’olimpionica è ora un’altra: “Bad news purtroppo: mia mamma ha idel covid, domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso”, racconta oggi, impaurita ma ...

