Federica Pellegrini, in nuovo video istagram annuncia la brutta notizia sul covid (Di martedì 20 ottobre 2020) Come sta Federica Pellegrini? Nei giorni scorsi la campionessa italiana di nuoto ha annunciato di essere positiva al coronavirus, raccontando attraverso le dirette su Instagram quali sono le sue condizioni, i sintomi e qual è la sensazione che ti lascia addosso il contagio. Dalla perdita dell'olfatto e del gusto a un senso di spossatezza tale da provare dolori alle ossa, oltre alla febbre che è il primo segnale tangibile. Il momento peggiore sembra passato, come spiegato dall'atleta Azzurra nel suo diario quotidiano durante il quale parla della sua convalescenza. Sta molto meglio però c'è una ‘brutta notizia'. Bad news purtroppo – ha ammesso la Pellegrini nella breve clip condivisa sui social – mia mamma ha i sintomi del ... Leggi su howtodofor (Di martedì 20 ottobre 2020) Come sta? Nei giorni scorsi la campionessa italiana di nuoto hato di essere positiva al coronavirus, raccontando attraverso le dirette su Instagram quali sono le sue condizioni, i sintomi e qual è la sensazione che ti lascia addosso il contagio. Dalla perdita dell'olfatto e del gusto a un senso di spossatezza tale da provare dolori alle ossa, oltre alla febbre che è il primo segnale tangibile. Il momento peggiore sembra passato, come spiegato dall'atleta Azzurra nel suo diario quotidiano durante il quale parla della sua convalescenza. Sta molto meglio però c'è una ‘'. Bad news purtroppo – ha ammesso lanella breve clip condivisa sui social – mia mamma ha i sintomi del ...

Corriere : Federica Pellegrini e il diario della malattia: «Ho 36,5, ora posso stare in piedi un po’ di più» - Corriere : Febbre e mal di testa il primo giorno, tosse il secondo, perdita di gusto e olfatto il terzo, un’enorme spossatezza… - borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - StefanoTardugno : RT @Lunadargento5: Federica Pellegrini e il Covid: «Ho 36,5, finalmente riesco ad alzarmi» - SouzaEluam : RT @Corriere: Federica Pellegrini e il diario della malattia: «Ho 36,5, ora posso stare in piedi un po’ di più» -