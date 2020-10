Federica Pellegrini: «Il Covid mi ha fatto perdere gusto e olfatto, a stare in piedi mi stanco» (Di martedì 20 ottobre 2020) Covid, Federica Pellegrini continua a raccontare l’evoluzione della malattia attraverso i social network. La nuotatrice sta lentamente migliorando, ma i sintomi sono molto fastidiosi: «Quarto giorno di quarantena. Stanotte è stata la prima notte che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho la avuto febbre, però ieri è stata forse la giornata più tosta, perché ho avuto un fortissimo dolore alla testa tutto il giorno, febbre stabile a 37,4 stabile senza quindi la possibilità di prendere la tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima il gusto poi l’olfatto, non sento più gusti e odori ed ero tutta rotta come se avessi un peso sullo sterno incredibile». Federica ... Leggi su attualitavip.myblog (Di martedì 20 ottobre 2020)continua a raccontare l’evoluzione della malattia attraverso i social network. La nuotatrice sta lentamente migliorando, ma i sintomi sono molto fastidiosi: «Quarto giorno di quarantena. Stanotte è stata la prima notte che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho la avuto febbre, però ieri è stata forse la giornata più tosta, perché ho avuto un fortissimo dolore alla testa tutto il giorno, febbre stabile a 37,4 stabile senza quindi la possibilità di prendere la tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima ilpoi l’ol, non sento più gusti e odori ed ero tutta rotta come se avessi un peso sullo sterno incredibile»....

