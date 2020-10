Federica Pellegrini | ' Ho 36 | 5 | finalmente riesco ad alzarmi Ora mia madre ha i sintomi'

Corriere : Federica Pellegrini e il diario della malattia: «Ho 36,5, ora posso stare in piedi un po’ di più» - borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - SkySport : Federica Pellegrini e la sua quarantena da Covid: 'Io sto meglio ma mia madre ha sintomi' - JackieMilesiF : Nuoto, Federica Pellegrini: 'Sto bene, ma anche mia madre ha i sintomi del covid' - Corriere : Federica Pellegrini: «Sto meglio, ma mia mamma ha i sintomi del Covid» -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha contratto il Covid-19 e, adesso, anche la madre sembra avere i sintomi del virus: potrebbe essere positiva.Continua l'isolamento per Federica Pellegrini, che è risultata positiva al coronavirus cinque giorni fa. "Questa mattina mi sono svegliata bene, non ho la febbre ma gusto e olfatto non li ho ripresi.