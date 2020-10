Federica Pellegrini | “Anche mia mamma ha i sintomi del Covid”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Il Virus si attacca con una facilità che non immaginavo”sta meglio, ma purtroppo anche laha iniziato ad avere ida Covid – 19. La signora si era messa in isolamento preventivo a casa della figlia poiché si trovava già lì per motivi di famiglia. A giorni la nuotatrice di Spinea sarebbe dovuta partire per le competizioni della International Swimming League a Budapest e la, per questo, si era recata a casa per darle una mano pre partenza e per accudire i suoi due cani. View this post on Instagram La mia borsa dell’acqua calda ♥️ A post shared by(@kikkafede88) on Oct 17, 2020 at 12:15am PDT La ...