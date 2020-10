Fassina | “Offensiva pro-Mes irresponsabile | sarebbe autolesionistico”

Leggi su dire

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “È impressionante e irresponsabile l’offensiva pro-Mes. Non c’e’ nulla di tecnico. È soltanto un braccio di ferro politico: per normalizzare il M5S e ridefinire la maggioranza al fine di dare spazio all’asse Italia Viva – Forza Italia. Siamo arrivati al paradosso che alcuni Sindaci del Pd spiegano al Ministro dell’Economia del Pd perche’ deve prendere il Mes. Il Pd guardi all’autonomia culturale e politica dimostrata dalla sinistra spagnola, dove il Premier del Psoe, non un pericoloso sovranista, giustamente rinuncia ai finanziamenti a debito del Recovery Fund”. Lo afferma in una intervista a Radio Radicale il deputato di LeU Stefano Fassina.