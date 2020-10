Fabrizio Corona ha mentito sul Covid-19? Lo sfogo shock del figlio Carlos Maria (Di martedì 20 ottobre 2020) Sta succedendo di tutto nelle ultime ore in quanto Nina Moric ha condiviso un video shock del figlio Carlos Maria Corona per far sapere a tutta Italia come stanno realmente le cose con Fabrizio Corona. Se qualche giorno fa la showgirl croata aveva chiamato la polizia perché l’ex re dei paparazzi aveva invitato il figlio a casa sua nonostante la positività al virus, adesso ha fatto dire a Carlos Maria tutta la verità intorno a questa faccenda. In sostanza, il ragazzo ha confessato che il padre non ha il Covid-19 e che lui sarebbe stato picchiato diverse volte. Fabrizio Corona, lo sfogo del figlio Ha davvero ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 ottobre 2020) Sta succedendo di tutto nelle ultime ore in quanto Nina Moric ha condiviso un videodelper far sapere a tutta Italia come stanno realmente le cose con. Se qualche giorno fa la showgirl croata aveva chiamato la polizia perché l’ex re dei paparazzi aveva invitato ila casa sua nonostante la positività al virus, adesso ha fatto dire atutta la verità intorno a questa faccenda. In sostanza, il ragazzo ha confessato che il padre non ha il-19 e che lui sarebbe stato picchiato diverse volte., lodelHa davvero ...

