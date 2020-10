F1, Toto Wolff e la mala pubblicità delle PU (Di martedì 20 ottobre 2020) Toto Wolff, Team Principal Mercedes-AMG F1 – Photo Credit: Formula 1 TwitterLa F1 secondo Toto Wolff non sta mettendo in mostra le qualità delle attuali PU, ovvero le Power Units che dal 2014 spingono le monoposto della massima serie automobilistica. In realtà si dovrebbe pubblicizzare di più la tecnologia ibrida, e non solo per salvaguardare gli investimenti fatti in questi ultimi anni. F1 Wolff PU – La terza via Gli attuali propulsori ibridi presenti in Formula 1 hanno raggiunto prestazioni senza dubbio impressionanti. Superata con successo la questione del rumore, poco amato agli esordi, gli ingegneri in forza ai vari costruttori sono riusciti a raggiungere potenze molto elevate (siamo nell’ordine dei 1000 CV) e a garantire pochissime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020), Team Principal Mercedes-AMG F1 – Photo Credit: Formula 1 TwitterLa F1 secondonon sta mettendo in mostra le qualitàattuali PU, ovvero le Power Units che dal 2014 spingono le monoposto della massima serie automobilistica. In realtà si dovrebbe pubblicizzare di più la tecnologia ibrida, e non solo per salvaguardare gli investimenti fatti in questi ultimi anni. F1PU – La terza via Gli attuali propulsori ibridi presenti in Formula 1 hanno raggiunto prestazioni senza dubbio impressionanti. Superata con successo la questione del rumore, poco amato agli esordi, gli ingegneri in forza ai vari costruttori sono riusciti a raggiungere potenze molto elevate (siamo nell’ordine dei 1000 CV) e a garantire pochissime ...

