Ezio Greggio, lo criticano per il suo nuovo film e reagisce malissimo, i suoi fans rimangono a bocca aperta (Di martedì 20 ottobre 2020) Ezio Greggio è “appena uscito” nelle sale cinematografiche con il suo nuovo film che sta pubblicizzando andando nelle varie trasmissioni televisive, “Lockdown all’italiana”. Ezio Greggio ha detto che questo film è molto bello perché, se da una parte sdrammatizza la situazione che gli italiani e il mondo intero si sono trovati a vivere loro malgrado, dall’altra fa riflettere sia sulla situazione stessa che sulle reazioni e sulla capacità di reagire della gente. Ezio Greggio è da tantissimi anni sulla cresta dell’onda e piace sempre tanto, sia quando recita nei film sia quando fa coppia, ormai fissa a “Striscia la notizia” con ... Leggi su baritalianews (Di martedì 20 ottobre 2020)è “appena uscito” nelle sale cinematografiche con il suoche sta pubblicizzando andando nelle varie trasmissioni televisive, “Lockdown all’italiana”.ha detto che questoè molto bello perché, se da una parte sdrammatizza la situazione che gli italiani e il mondo intero si sono trovati a vivere loro malgrado, dall’altra fa riflettere sia sulla situazione stessa che sulle reazioni e sulla capacità di reagire della gente.è da tantissimi anni sulla cresta dell’onda e piace sempre tanto, sia quando recita neisia quando fa coppia, ormai fissa a “Striscia la notizia” con ...

