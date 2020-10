Evan morto per le botte del patrigno, c’è un’altra terribile verità: abusato! (Di martedì 20 ottobre 2020) La madre ed il compagno di lei, lo maltrattavano ed ora sono indagati per omicidio: dietro la morte di Evan potrebbero esserci abusi. Ancora si indaga, dopo quasi tre mesi, sulla morte del piccolo Evan, caso che ha fatto il giro dell’Italia, per la sua gravità ed efferatezza. Ad essere accusati, di aver ucciso il bimbo di 21 mesi, la madre ed il patrigno. Evan Giulio Lo Piccolo, fu riempito di botte fino a morire, questo è un dato certo, ma si cerca di risalire alla totalità dei fatti e dietro, si presenterebbe un’ipotesi raccapricciante. Prima di essere ucciso, il piccolo avrebbe potuto subire violenze sessuali. Leggi anche >>> Il piccolo Giuseppe come Evan, massacrato di botte, muore: applausi per le ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) La madre ed il compagno di lei, lo maltrattavano ed ora sono indagati per omicidio: dietro la morte dipotrebbero esserci abusi. Ancora si indaga, dopo quasi tre mesi, sulla morte del piccolo, caso che ha fatto il giro dell’Italia, per la sua gravità ed efferatezza. Ad essere accusati, di aver ucciso il bimbo di 21 mesi, la madre ed ilGiulio Lo Piccolo, fu riempito difino a morire, questo è un dato certo, ma si cerca di risalire alla totalità dei fatti e dietro, si presenterebbe un’ipotesi raccapricciante. Prima di essere ucciso, il piccolo avrebbe potuto subire violenze sessuali. Leggi anche >>> Il piccolo Giuseppe come, massacrato di, muore: applausi per le ...

Nel 2016 la morte di una bambina di 3 anni a Calambrone (Pisa) ha portato alla luce un caso di maltrattamenti domestici grave e profondamente protratto nel tempo, purtroppo non dissimile dai casi dell ...

Rosolini. Il piccolo Evan avrebbe subito abusi sessuali

C'è un'ipotesi inquietante che sta prendendo forza nell'indagine della Procura di Siracusa sulla morte di Evan Lo Piccolo, il bambino di Rosolini deceduto subito dopo il ricovero all ...

