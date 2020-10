Evade dai domiciliari per la nona volta: arrestato un 46enne (Di martedì 20 ottobre 2020) , Visited 116 times, 116 visits today, Notizie Simili: Evade dai domiciliari e litiga con due donne armato… Coltivano piante di marijuana nel giardino di casa,… Evade dai domiciliari ma ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 20 ottobre 2020) , Visited 116 times, 116 visits today, Notizie Simili:daie litiga con due donne armato… Coltivano piante di marijuana nel giardino di casa,…daima ...

BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Cagliari, evade per 9 volte dai domiciliari: arrestato pregiudicato di 46 anni - LuciaLaVita1 : RT @LaStampa: Cagliari, evade per 9 volte dai domiciliari: arrestato pregiudicato di 46 anni - LaStampa : Cagliari, evade per 9 volte dai domiciliari: arrestato pregiudicato di 46 anni - messveneto : Cagliari, evade per 9 volte dai domiciliari: arrestato pregiudicato di 46 anni - CAGLIARILIVEAPP : Cagliari. Evade dai domiciliari per la nona volta. Arrestato un 46enne cagliaritano. -