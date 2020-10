European Cup femminile, avversario islandese per la Jomi Salerno: De Santis vola in Norvegia (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Jomi Salerno rappresenterà, insieme all’Alì Best Espresso Mestrino, l’Italia nel Round 3 della European Cup femminile. Intanto presso la sede della EHF (European Handball Federation) a Vienna sono stati effettuati i sorteggi della manifestazione continentale. Urna poco benevola per capitan Napoletano e compagne chiamate ad ad affrontare la formazione islandese del KA/Por. La formazione islandese si è classificata al sesto posto nel torneo di massima serie, interrotto causa Covid quando mancavano soltanto tre gare al termine della stagione. KA/Por, alla sua prima partecipazione ad una Coppa Europea, sempre nella scorsa stagione è arrivata sino alla ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Larappresenterà, insieme all’Alì Best Espresso Mestrino, l’Italia nel Round 3 dellaCup. Intanto presso la sede della EHF (Handball Federation) a Vienna sono stati effettuati i sorteggi della manifestazione continentale. Urna poco beneper capitan Napoletano e compagne chiamate ad ad affrontare la formazionedel KA/Por. La formazionesi è classificata al sesto posto nel torneo di massima serie, interrotto causa Covid quando mancavano soltanto tre gare al termine della stagione. KA/Por, alla sua prima partecipazione ad una Coppa Europea, sempre nella scorsa stagione è arrivata sino alla ...

Il Marco Simone Golf & Country Club in Italia sarà il teatro della sfida nella cornice della Capitale che ospiterà i migliori golfisti europei e statunitensi ...

ROMA - La Ryder Cup 2023 si disputerà a Roma. Così ha deciso l'European Tour che in una nota ufficiale ha comunicato che la Capitale, ma soprattutto il Marco Simone Golf & Country Club, sarà il teatro ...

