Europa Verde, amministrative Benevento: “Si metta al centro il tema dell’ambientalismo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In vista delle prossime elezioni amministrative di Benevento si registra l’intervento di Roberto Marino, commissario provinciale dei Verdi. “Europa Verde, anche alla luce del buon risultato elettorale conseguito alle scorse regionali – scrive Marino – manifesta profondo interesse a discutere e confrontarsi con tutte le forze del campo di centro sinistra per le prossime elezioni amministrative di Benevento. Abbiamo intenzione di portare sul tavolo i temi dell’ambientalismo e delle economie Green che rappresentano imprenscindibile chiave di volta dello sviluppo delle aree interne, svincolandosi dalle solite logiche che stanno da troppo tempo attanagliando una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– In vista delle prossime elezionidisi registra l’intervento di Roberto Marino, commissario provinciale dei Verdi. “, anche alla luce del buon risultato elettorale conseguito alle scorse regionali – scrive Marino – manifesta profondo interesse a discutere e confrontarsi con tutte le forze del campo disinistra per le prossime elezionidi. Abbiamo intenzione di portare sul tavolo i temi dell’ambientalismo e delle economie Green che rappresentano imprenscindibile chiave di volta dello sviluppo delle aree interne, svincolandosi dalle solite logiche che stanno da troppo tempo attanagliando una ...

europainitalia : ????? Anche il Vicepresidente @TimmermansEU si unisce all’#UEalGiro! ??#EUGreenDeal e il #GiroE vanno in tandem, pe… - M5S_Europa : Oggi @GiuseppeConteIT ha portato a #Taranto la speranza di cambiamento rispetto agli errori del passato. Il prossim… - lucadpaoli1 : Il Parlamento europeo deciderà il futuro dell’agricoltura in Europa #LastChanceCAP. Poniamo fine all’agricoltura a… - anna_nicoli : Il Parlamento europeo deciderà il futuro dell’agricoltura in Europa #LastChanceCAP. Poniamo fine all’agricoltura a… - NCasorati : Il Parlamento europeo deciderà il futuro dell’agricoltura in Europa #LastChanceCAP. Poniamo fine all’agricoltura a… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa Verde Regionali e Referendum, Europa Verde: "Un bilancio verde chiaro" gonews Energia: Patuanelli, Italia deve essere protagonista partita europea su idrogeno

“Credo molto nell’idrogeno verde, nella produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, e nella capacità che l’Italia avrà di portare una transizione verso l’utilizzo e il trasporto del vettore idrogeno, ...

CLIMA, REPORT GREENPEACE: LE POLITICHE DI ACQUISTO DELLA BCE FAVORISCONO AZIENDE FOSSILI COME ENI E AGGRAVANO LA CRISI CLIMATICA

Lo studio, dal titolo “ Decarbonising Is Easy: Beyond Market Neutrality in the ECB’s Corporate QE “, mostra come più della metà dei 241,6 miliardi di euro di obbligazioni societarie detenute dalla BCE ...

“Credo molto nell’idrogeno verde, nella produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, e nella capacità che l’Italia avrà di portare una transizione verso l’utilizzo e il trasporto del vettore idrogeno, ...Lo studio, dal titolo “ Decarbonising Is Easy: Beyond Market Neutrality in the ECB’s Corporate QE “, mostra come più della metà dei 241,6 miliardi di euro di obbligazioni societarie detenute dalla BCE ...