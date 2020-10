Europa League: nuovi positivi in casa Az, a rischio la sfida contro il Napoli (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApprensione in casa Napoli, in vista del prossimo impegno di Europa League. L’AZ Alkmaar, avversario degli azzurri nella gara d’esordio del Girone F (giovedì 22 ottobre, ore 18.55), ha infatti annunciato in mattinata di aver riscontrato nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno del proprio gruppo squadra. La nota del club: “Martedì, nel gruppo di giocatori dell’AZ, sono state trovate numerose nuove infezioni corona. È attualmente in corso un inventario dell’entità dei contagi. L’AZ è in stretta consultazione con KNVB, GGD e UEFA”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoApprensione in, in vista del prossimo impegno di. L’AZ Alkmaar, avversario degli azzurri nella gara d’esordio del Girone F (giovedì 22 ottobre, ore 18.55), ha infatti annunciato in mattinata di aver riscontratocasi dità al Covid-19 all’interno del proprio gruppo squadra. La nota del club: “Martedì, nel gruppo di giocatori dell’AZ, sono state trovate numerose nuove infezioni corona. È attualmente in corso un inventario dell’entità dei contagi. L’AZ è in stretta consultazione con KNVB, GGD e UEFA”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

