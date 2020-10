Europa League, Napoli-AZ Alkmaar: 22 positivi tra gli olandesi, le norme UEFA parlano chiaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Novità dall'Olanda in casa AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League.Il club ha annunciato nuove positività al Covid-19. Nella nota si legge: "Martedì sono state rilevate nuove infezioni corona all'interno del gruppo di giocatori. È attualmente in corso un inventario dell'entità dei contagi. L'AZ è in stretta consultazione con KNVB, GGD e UEFA". L'AZ Alkmaar non ha riportato il numero dei nuovi positivi, che dovrebbero essere 12. Questi si aggiungono ai 4 membri della prima squadra già annunciati in precedenza. Hanno contratto il coronavirus anche 2 giocatori della Primavera e 3 membri dello staff. Per un totale di 16 giocatori della prima squadra e cinque tra Primavera e ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Novità dall'Olanda in casa AZ, prossimo avversario delin.Il club ha annunciato nuovetà al Covid-19. Nella nota si legge: "Martedì sono state rilevate nuove infezioni corona all'interno del gruppo di giocatori. È attualmente in corso un inventario dell'entità dei contagi. L'AZ è in stretta consultazione con KNVB, GGD e". L'AZnon ha riportato il numero dei nuovi, che dovrebbero essere 12. Questi si aggiungono ai 4 membri della prima squadra già annunciati in precedenza. Hanno contratto il coronavirus anche 2 giocatori della Primavera e 3 membri dello staff. Per un totale di 16 giocatori della prima squadra e cinque tra Primavera e ...

