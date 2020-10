Europa League, l’Az comunica la decisione per Napoli: la nota degli olandesi (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la notizia di alcuni calciatori dell’Az positivi al Covid arrivano le precisazioni dal club olandese che si recherà comunque in Italia per disputare il match del San Paolo. “Martedì pomeriggio all’AZ – spiegano dalla società – sono state rilevate otto nuove infezioni corona all’interno del gruppo di giocatori. In totale, tredici giocatori sono ora infettati dal virus. AZ ha seguito attentamente le procedure applicabili negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori risultati positivi non mostra sintomi. Poiché durante la selezione sono state rilevate infezioni, AZ ha intrapreso un’azione preventiva e, tra le altre cose, ha effettuato test aggiuntivi in modo che i casi ora dimostrati potessero essere rilevati. La scorsa settimana, nove persone sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la notizia di alcuni calciatori dell’Az positivi al Covid arrivano le precisazioni dal club olandese che si recherà comunque in Italia per disputare il match del San Paolo. “Martedì pomeriggio all’AZ – spiegano dalla società – sono state rilevate otto nuove infezioni corona all’interno del gruppo di giocatori. In totale, tredici giocatori sono ora infettati dal virus. AZ ha seguito attentamente le procedure applicabili negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori risultati positivi non mostra sintomi. Poiché durante la selezione sono state rilevate infezioni, AZ ha intrapreso un’azione preventiva e, tra le altre cose, ha effettuato test aggiuntivi in modo che i casi ora dimostrati potessero essere rilevati. La scorsa settimana, nove persone sono ...

