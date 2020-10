Europa League, l’AZ Alkmaar annuncia: “Partiamo per Napoli con 17 tesserati” (Di martedì 20 ottobre 2020) Europa League – Arrivano sviluppi sull’ipotesi di rinvio di AZ Alkmaar-Napoli di Europa League in seguito all’emersione di numerose positività al Sars-CoV-2 nel gruppo squadra della formazione olandese. La partita per diverse ore è stata in dubbio: stamattina l’AZ aveva comunicato un forte aumento del numero dei positivi all’interno della propria rosa, annunciando un consulto con l’UEFA. Poco fa il nuovo comunicato. Europa League, l’AZ Alkmaar annuncia: “Partiamo per Napoli con 17 tesserati” L’AZ Alkmaar partirà per Napoli con 17 tesserati: questo significa che il suo ... Leggi su giornal (Di martedì 20 ottobre 2020)– Arrivano sviluppi sull’ipotesi di rinvio di AZdiin seguito all’emersione di numerose positività al Sars-CoV-2 nel gruppo squadra della formazione olandese. La partita per diverse ore è stata in dubbio: stamattina l’AZ aveva comunicato un forte aumento del numero dei positivi all’interno della propria rosa,ndo un consulto con l’UEFA. Poco fa il nuovo comunicato., l’AZ: “Partiamo percon 17 tesserati” L’AZpartirà percon 17 tesserati: questo significa che il suo ...

