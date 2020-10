Europa League 2020/2021, prima giornata: gli arbitri dei match di Roma, Napoli e Milan (Di martedì 20 ottobre 2020) Gli arbitri delle italiane nella prima giornata della fase a gruppi di Europa League 2020/2021. La Roma, impegnata a Berna giovedì 22 ottobre alle ore 18.55 contro lo Young Boys sarà arbitrata dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez; quarto ufficiale José Maria Sanchez. Sarà invece il polacco Daniel Stefanski a dirigere allo stesso orario il match tra Napoli e Az Alkmaar che andrà in scena al San Paolo; a coadiuvare Stefanski saranno Marcin Boniek e Dawid Igor Golis; Damian Sylwestrzak quarto uomo. Terna slovena per Celtic-Milan, in scena alle ore 21.00 al Celtic ... Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Glidelle italiane nelladella fase a gruppi di. La, impegnata a Berna giovedì 22 ottobre alle ore 18.55 contro lo Young Boys sarà arbitrata dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, gli assistenti saranno Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez; quarto ufficiale José Maria Sanchez. Sarà invece il polacco Daniel Stefanski a dirigere allo stesso orario iltrae Az Alkmaar che andrà in scena al San Paolo; a coadiuvare Stefanski saranno Marcin Boniek e Dawid Igor Golis; Damian Sylwestrzak quarto uomo. Terna slovena per Celtic-, in scena alle ore 21.00 al Celtic ...

